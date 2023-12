Fiorentina: Italiano, Nico Gonzalez è convocato

C'è anche Nico Gonzalez fra i convocati della Fiorentina per la trasferta di domani sera contro la Roma: ad annunciarlo lo stesso Vincenzo Italiano attraverso i canali del club. ''Nico rientra e parte con noi, ha lavorato per qualche giorno a parte ma oggi ha un po' accelerato e le sue condizioni sono discrete, vedremo domani, gestiremo tutto con calma considerando anche i tanti impegni che ci aspettano'' - ha spiegato il tecnico viola che poi sullo scontro diretto con i giallorossi in chiave Champions ha dichiarato: ''E' una partita importante per entrambe le squadre, l'occasione per fare un ulteriore passo in avanti. La Roma è forte ma anche noi siamo reduci da un buon momento. Ora dobbiamo cercare continuità''.



