Sol Gabetta suona in duo con Bertrand Chamayou a Firenze

La carismatica violoncellista argentina Sol Gabetta torna domani in concerto per gli Amici della musica di Firenze assieme al pianista francese Bertrand Chamayou, suo partner artistico di lunga data. In programma, alle 16 al Teatro della Pergola, musiche di Mendelssohn, Rihm, Brahms, Widmann.

Sempre per gli Amici della musica domenica 10 dicembre, alle 21, nella Sala del Buonumore P.Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze, debutta invece in stagione la pianista cinese Ying Li. Il programma, 'Circle of life', esplora la realtà e la fantasia attraverso le prospettive della vita e dell'amore. L'apertura con brani di Couperin lascia spazio a Le Tombeau de Couperin di Ravel, per poi proseguire con Prokof'ev (verrà eseguita una selezione da Romeo e Giulietta) e Liszt (Ballata n. 2 in si minore, S 171) e sfociare nel finale allegro e speranzoso della Sonata di Bartók.



