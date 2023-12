Apre la ruota panoramica, Nardella, 'ci riprendiamo le Cascine'

Inaugurata oggi Florence Eye, la ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto a Firenze che ha traslocato, causa lavori, dalla Fortezza da Basso. Le Cascine ha detto il sindaco Dario Nardella presnete all'inaugurazione, sono state scelte "perchè vogliano dare un segnale che le Cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere e ce le riprendiamo anche con iniziative come questa: dove c'è cultura, dove ci sono le famiglie, i giovani, c'è un vero presidio sociale che rafforza il contrasto ai problemi della sicurezza.

Le Cascine sono il parco dei fiorentini, riprendiamocelo: questo il messaggio". Lo ha detto stamani il sindaco di Firenze Dario Nardella inaugurando la ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto.

Nardella ha poi ricordato che la ruota panoramica "rimarrà per molto tempo, fino a giugno come abbiamo deciso insieme alla soprintendente Antonella Ranaldi che voglio ringraziare, anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi che era per tenerla sempre, insomma intanto facciamo progressi. Visto il successo dei due anni precedenti sicuramente avere per tutto questo tempo" la ruota panoramica alle "Cascine sarà un modo anche per attrarre i turisti fuori dal quadrilatero romano del centro storico e quindi spalmare i flussi turistici anche fuori dalle aree tradizionali delle città".

"Un buon auspicio per un parco delle Cascine più vivibile e frequentato anche da bambini e famiglie", ha detto a proposito di Florence Eye il governatore toscano Eugenio Giani, anche lui presente all'inaugurazione insieme agli assessori comunali Sara Funaro, Giovanni Bettarini, Benedetta Albanese e Federico Gianassi.

Florence Eye è la più alta ruota panoramica d'Italia con i suoi 55 metri di altezza e rimarrà aperta da oggi al 10 giugno prossimo. Insieme alla ruota, dall'8 dicembre al 15 gennaio, si potrà accedere alla pista di ghiaccio e alla slitta di Babbo Natale con visori, "attrazioni speciali per vivere e riscoprire la grande bellezza del parco delle Cascine" si spiega in una nota. Tra le altre attività che animeranno la piazza anche un mercatino degli artigiani, un'area food e spettacoli con acrobati di strada, rappresentazioni teatrali e animazioni per i più piccoli.



