Tornabuoni Arte mette in mostra dipinti e arredi antichi

Una selezione di opere, tra dipinti e arredi antichi, ma anche una serie di nuove acquisizioni e capolavori inediti. E' quanto mette in mostra a Firenze la Tornabuoni Arte - Arte Antica, nella galleria di Via Maggio e nella nuova sede espositiva di Via de' Tornabuoni, a partire dal 14 dicembre.

Nella mostra 'Dipinti e Arredi Antichi 2023' ci sono dipinti a tema sacro e religioso, quali i cosiddetti 'fondi oro' del Trecento e Quattrocento, una tavola della prima maturità di Zanino di Pietro e la Madonna col Bambino di Giovanni di Niccolò Mansueti (1485-1527). Tra le nuove acquisizioni spicca, spiega una nota, la Maddalena in estasi, opera inedita di Bernardino Cesari. 'Le muse e Pegaso fra le nuvole del monte Parnaso e Venere e Adone' sono le due tele a tema profano di Pietro Liberi (Padova, 1605 - Venezia, 1687) presenti in mostra insieme al grande olio su tela 'Veduta di Roma con capricci architettonici' del pittore e scenografo Antonio Joli (Modena, 1700 - Napoli, 1777), esponente del Vedutismo. Tra le sculture esposte ci sono la Madonna col Bambino, raro stucco policromo la cui eccezionale qualità e l'ottima conservazione del colore fanno pensare che sia stato prodotto proprio dalla bottega di Andrea della Robbia, all'inizio del XVI secolo e la Venere che cavalca un tritone in marmo di Carrara, risalente all'inizio del Seicento. Completano l'esposizione mobili e oggetti d'arredo antichi, tra cui il Paliotto con Sant'Antonio, esempio dell'arte della scagliola, tecnica di intarsio a imitazione di marmi e pietre dure nata nell'area emiliana all'inizio del XVII secolo. Il disegno, circondato da una cornice in porfido, è riccamente elaborato con motivi naturalistici, ed incornicia l'immagine centrale con Sant'Antonio e Gesù Bambino.



