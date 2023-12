S.Anna Pisa inaugura anno accademico, più spazi per crescere

"Siamo una istituzione piccola ma con mille iniziative e quindi abbiamo sempre più bisogno anche di spazi, autentica parola chiave di questo anno accademico con un enorme impegno per garantire un ampliamento degli spazi per la ricerca, la formazione, la terza missione". Lo ha detto Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant'Anna di Pisa, inaugurando l'anno accademico con una cerimonia al teatro Verdi di Pisa.

"Abbiamo aggiunto - ha spiegato - decine di posti in collegio e stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione dell'ex convento di Santa Croce in Fossabanda, di cui nei prossimi mesi acquisteremo la proprietà dal Comune di Pisa". "Si tratta di altre 70 posti letto e di spazi per la didattica - ha detto Nuti - che ci aiuteranno ad accogliere Phd stranieri e allievi ordinari. Per quanto riguarda l'incremento delle aule e degli spazi per la ricerca per le scienze sociali a febbraio avremo a disposizione Palazzo Boyl circa 2500 metri quadri ristrutturati con 6 aule, uffici e spazi per i dottorati e per i ricercatori.

Un edificio di particolare bellezza vicinissimo alla sede centrale della Scuola. Sempre nel centro storico pisano prossimamente partiranno i lavori di ristrutturazione della biblioteca dove abbiamo ottenuto un finanziamento ministeriale pari a oltre un milione di euro". Infine, Nuti ha ricordato che per le scienze sperimentali "il Parco scientifico tecnologico a San Giuliano Terme sarà costruito su 4 strutture includendo un edificio per la mensa, servizi ed auditorium: circa 20mila metri quadri disponibili nel primo semestre del 2026, mentre a Pontedera è in fase di acquisto un nuovo capannone adiacente all'Istituto di biorobotica ed è prevista la ristrutturazione di una parte degli spazi già a disposizione nel polo".



