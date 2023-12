Mufloni al Giglio, 'conclusa l'eradicazione sull'isola'

A due anni di distanza dall'accordo sottoscritto con Lav e Wwf il progetto Life Let's Go Giglio per la parte che riguarda l'eradicazione del muflone all'Isola del Giglio (Grosseto) è da considerarsi concluso. Lo rende noto l'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano.

"Non dovrebbero essere più presenti esemplari di muflone sull'isola" ma "per averne l'assoluta certezza e per certificarla, il monitoraggio dovrà proseguire con sopralluoghi periodici per tutto il 2024, più o meno la stessa procedura" isata "certificare l'eradicazione del ratto dall'isola di Montecristo". Il progetto "è stato chiuso con 35 mufloni abbattuti (40%) e 52 catturati e trasferiti (60%), dopo l'accordo fatto con Lav e Wwf.

L'intesa con le due associazioni ambientaliste, si spiega ancora, è del 30 novembre 2021 e in base a quello il Parco aveva sospeso gli abbattimenti e intensificato le operazioni di cattura: 52 appunto gli animali presi, trasferiti e poi sterilizzati. "È da sottolineare - si spiega - come le operazioni di cattura siano state rese più difficili e meno efficaci da numerose azioni di disturbo. Gli operatori sono stati pedinati e filmati mentre lavoravano e numerose sono state le azioni di sabotaggio, danneggiamento e, addirittura, di furto delle attrezzature utilizzate per le catture, tutte regolarmente denunciate. C'è stata una spasmodica volontà di fotografare e filmare gli animali catturati, anche quando erano all'interno di casse di trasporto caricate su mezzi per il trasferimento, creando un inutile stress agli animali. Per questo il Parco è stato costretto a chiedere la collaborazione dei Carabinieri che hanno provveduto a mettere a disposizione mezzi militari e anche a 'scortare' una parte del trasferimento. Dopo oltre un anno di sospensione e di sole catture sono ripresi anche gli abbattimenti": "Abbattuti 35 mufloni". Per Giampiero Sammuri, presidente del Parco "vorrei ringraziare chi ha un sincero pensiero animalista. È grazie al loro positivo contributo che 52 mufloni non sono stati abbattuti, ma catturati e trasferiti, la maggior parte in strutture da loro gestite. Sono poca cosa rispetto ai 400 che ogni anno possono essere abbattuti a caccia in Toscana".



