Mosaico più grande d'Europa il 9 dicembre su Linea Verde Radici

Il mosaico più grade d'Europa, alle porte di Arezzo, nella chiesa dello Spirito Santo a Indicatore, raccontato da Federico Quaranta a Linea Verde Radici, in onda sabato 9 dicembre alle 12,00 su Rai1, un viaggio alla scoperta del territorio e delle sue storie, senza mai mettere in secondo piano le opportunità turistiche, la cultura gastronomica, le eccellenze locali. Lo stesso Quaranta ha espresso la volontà all'autrice del mosaico, Andreina Giorgia Carpenito, di entrare a far parte della schiera dei mosaicisti in arrivo da tutto il mondo per contribuire all'opera, ponendo una tessera di smalto rosso nel bassorilievo di una colonna interna alla chiesa.

La chiesa doveva essere demolita ma grazie alla volontà del parroco Don Santi Chioccioli e alla determinazione dell'artista il lavoro di ristrutturazione inizia nel 1997 ed è ancora in corso. Vengono realizzati negli anni una pala d'altare dedicata alla Pentecoste; nella cappella i quattro dipinti narrano l'incontro con Gesù (2000); 160 mq di vetrate dipinte nell'abside, dedicate alla Trinità (2004) i vetri perimetrali alla Creazione del Mondo (2005); la facciata della chiesa istoriata in altorilievi policromi, racconta l'Apocalisse di San Giovanni (2006) e un mosaico di 240 mq ispirato alla Visione di Ezechiele (2010), realizzato in materiali di risulta. Nel 2012 nasce l'Associazione Culturale Ezechiele APS che si occuperà dello stato di avanzamento e promozione dell'opera. Nel 2013 Andreina sviluppa il suo progetto avanguardistico. Un centro polivalente delle arti, un parco per disabilità con un percorso di cromoterapia, musico terapia, olfatto terapia, parco dei numeri delle lettere e giochi psicoterapeutici, inoltre un orto e frutteto comunitario, un centro di prima accoglienza e un parco per le famiglie. Il progetto e il mosaico sono tuttora in corso. Ad oggi si annoverano tra volontari ed artisti oltre 1500 presenze da tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA