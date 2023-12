In rialzo i contagi Covid in Toscana, 3.245 casi in 7 giorni

In rialzo il numero dei contagi Covid in Toscana negli ultimi sette giorni: i nuovi casi sono stati 3.245 contro i 2.481 della settimana precedente. Ci sono stati anche 36 decessi. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.639.879. A oggi in 4.685 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,1% (1.939 persone) e raggiungono quota 1.622.948 (99% dei casi totali). A oggi sono ricoverate in ospedale 541 persone (142 in più rispetto alla settimana precedente, più 35,6%), di cui 22 (4 in più, più 22,2%) si trovano in terapia intensiva. In 4.044 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.028 in più rispetto alla settimana precedente, più 34,1%).

La lista dei decessi si aggiorna appunto con 36 nuovi decessi - 19 uomini e 17 donne età media di 84,3 anni, di cui 12 a Firenze, 8 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo - che portano il totale a 12.246 persone morte.

Riguardo all'andamento nelle singole province, Firenze registra 715 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 188, Pistoia 251, Massa Carrara 217, Lucca 404, Pisa 523, Livorno 343, Arezzo 256, Siena 158, Grosseto 168.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA