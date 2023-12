In Museo del Duomo di Firenze concerto sax solo di Cecchini

Prosegue la collaborazione tra l'Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus con il concerto per sax solo di Dario Cecchini, Echoes, che si terrà il prossimo 14 dicembre nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo a Firenze.

Si tratta dell'ultimo appuntamento della VII edizione della rassegna di Musicus Concentus 'A jazz supreme', che porta a Firenze i progetti più innovativi e interessanti del panorama jazzistico italiano e internazionale.

Echoes, sax solo di Dario Cecchini, esplora le potenzialità acustiche delle varie sale del Museo. Il sassofonista è dal 1998 leader dei Funk Off, marching band popolare quanto innovativa.

Cecchini guida anche Triozone, trio completato da Fabio Morgera e Guido Zorn, così come il quartetto Jazzasonic, con Claudio Filippini, Gabriele Evangelista e Stefano Tamborrino. Echoes è nato da un'idea di Pino Minafra, che l'ha voluto presentare in prima assoluta al Talos Festival 2017 di Ruvo. Negli anni Dario Cecchini ci ha lavorato molto, facendo delle prove nella chiesa di Sant'Andrea a Rovigo e nella chiesa di San Giovanni Battista a Vicchio, paese in cui Dario Cecchini vive. Inoltre ha sviluppato appositamente un repertorio originale sia per quanto riguarda le ampie parti improvvisate, sia inserendo alcuni brani jazz e non.



