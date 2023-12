Dipinti, libri e rosari, 200 opere raccontano la fede a Firenze

Oltre 200 opere, tra dipinti su tavola e su tela, crocifissi, statue, oreficerie, reliquari, arredi, tabernacoli, libri e umili rosari raccontano l'espressione della fede fiorentina attraverso i secoli. È quanto propone la mostra 'Pulcherrima Testimonia. Tesori nascosti nell'Arcidiocesi di Firenze', allestita nel complesso della Basilica di San Lorenzo dal 7 dicembre all'8 settembre 2024. L'esposizione, finanziata dalla Fondazione Cr Firenze, nasce da un lavoro di inventariazione e catalogazione avviato nell'ottobre del 2009 che si è concluso dopo dieci anni, nel dicembre del 2019 con la compilazione di oltre 271mila schede censite in 427 chiese, 38 oratori, 14 cappelle, 73 altri edifici. La mostra si compone di opere d'arte frutto di ricche committenze, ma anche di oggetti più semplici, realizzati per piccole parrocchie di campagna che raccontano la devozione popolare. Opere molto diverse fra loro per la qualità artistica, ma anche per le tecniche di esecuzione e i materiali utilizzati.

Tra gli oggetti in mostra ci sono un olio su tavola della cerchia di Giorgio Vasari 'Sacra Famiglia con san Giovannino' (1544-1550), un dipinto di Alessandro Allori 'Gesù Cristo flagellato si riveste' (1596), una scultura di Giovanni Pisano 'Madonna con Gesù Bambino' (1343-1368), le tavole della cerchia dell'Empoli 'San Francesco d'Assisi in estasi' (fine secolo XVI-inizio secolo XVII), ma anche manufatti di oreficeria di Cosimo Merlini o di Bernardo Holzmann. Esposto anche un calice del 1300, una croce in rame del 1200, una delle più antiche della diocesi, un imponente Crocifisso in pietre dure con il Cristo realizzato da un blocco unico di calcedonio, e ancora pezzi rari come una pisside in avorio di epoca medievale di origine Normanna.



