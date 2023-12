Twinset lancia progetto riciclo Upcycling Coats

Chi ha detto che un vecchio cappotto non possa rinascere grazie ad una customizzazione speciale? Seguendo un'ottica a sostegno della sostenibilità il marchio Twinset ha lanciato un progetto dedicato proprio al riciclo di vecchi capi. Così a Firenze, nella boutique di via Porta Rossa, è stato presentato il progetto Upcycling coats: dopo la capsule legata al riutilizzo di capi in denim, rielaborati e resi unici da interventi customizzati, il marchio ha deciso di apportare lo stesso trattamento su una selezione di cappotti.

E' nata così la capsule Upcycling coats, caratterizzata dall'utilizzo della lana, un materiale legato alla tradizione Twinset e usato per ricami a filo piazzati o frange a contrasto.

Proposta in edizione limitata, la collezione comprende 150 prodotti in taglie che vanno dalla 38 alla 50, conservano l'etichetta originale mentre il cartellino che segnala il progetto di Upcycling è in carta riciclata. Un esempio per dare ai cappotti nuova vita, ricorrendo a dettagli speciali che rendono il prodotto più interessante dal punto di vista etico, estetico ed emotivo, evitando inutili sprechi. L'obiettivo del progetto infatti è proprio ridurre gli sprechi donando un valore artistico ad ogni capo rielaborato, ideato per riproporre sul mercato alcuni capi realizzati in stagioni precedenti ma arricchiti da modifiche che gli conferiscono un aspetto totalmente diverso.



