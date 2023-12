Natale, in Santa Croce 15 presepi ambientati in Palestina

La basilica di Santa Croce a Firenze racconterà il prossimo Natale con ben 15 presepi allestiti, spiega una nota del complesso fiorentino, a partire dall'8 dicembre, nei diversi altari della basilica. Un grande presepe in legno, scolpito da Roberto Giovannoni, verrà collocato nell'area dell'altare maggiore, mentre un altro artista, Marco Bonechi, ha preparato alcune formelle di ceramica invetriata. Saranno allestiti anche presepi con le classiche figure popolari italiane, ambientati in Palestina, un presepe siciliano e altri realizzati con materiali naturali.

L'iniziativa è promossa dalla Comunità Francescana, dall'Opera di Santa Croce e dall'Associazione Italiana Amici del Presepio, a conclusione delle celebrazioni per l'ottavo centenario del primo presepe, istituito a Greccio da Francesco d'Assisi nel 1223. La mostra verrà inaugurata, con la benedizione dei presepi, nella mattina di venerdì 8 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio 2024. "Nei presepi rivive il ricordo del Natale, il Signore che viene nella storia dell'uomo per portare il dono della pace - afferma padre Giancarlo Corsini, rettore della basilica -. Di fronte al presepio, mistero di povertà e umiltà, possiamo aprire il nostro cuore alla solidarietà, scoprendoci fratelli anche se diversi". La presidente dell'Opera di Santa Croce, Cristina Acidini spiega che l'iniziativa "conclude in modo significativo le celebrazioni per l'ottavo centenario dell'istituzione del presepe e costituisce un augurio per tutti coloro che, nel periodo natalizio, verranno accolti in Santa Croce.



