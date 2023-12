Natale, antologia mondiale di presepi nel paese di Sarteano

Si chiama l'Arte della natività la mostra di presepi diffusa con cui Sarteano (Siena) rende omaggio alla tradizione natalizia. Un mese di appuntamenti, dall'8 dicembre al 7 gennaio 2024 centrati su una particolare esposizione di arte presepiale proveniente da diversi luoghi del mondo allestita per le vie del centro storico. Tra le opere esposte, Lux Familiae, composta da 12 teche con realizzazioni in terracotta. Al centro una grande scultura alta un metro benedetta da Papa Francesco nel 2015 in occasione del Sinodo della famiglia.

"La mostra - spiega il curatore Stefano Rappuoli - vedrà una serie di opere d'arte provenienti dalla Louisiana, dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca. Sono presepi molto suggestivi che non solo narrano i luoghi di provenienza ma sono tutti presepi da cui traspare la bellezza dell'arte e la dolcezza dei personaggi rappresentati".

Nella Sala Mostre di piazza Bargagli sarà esposto un presepe di Enrico Genovesi che riproduce una scena di vita della Roma dell'800. Nei locali dell'Antica Farmacia Bologni troverà posto un presepio realizzato dall'incisore, pittore e scultore Marco Bonechi un'unica opera realizzata in terracotta invetriata, tecnica usata dall'artista che dagli anni '80 del Novecento ha iniziato a rivisitare la tradizione della terracotta di memoria robbiana. Nella sala d'arte intitolata a Domenico Beccafumi in piazza San Martino saranno esposte le teche di "Lux Familiae" che ripercorrono la storia della famiglia di Nazareth, dalla nascita di Maria sino alla morte di Giuseppe, realizzate da Marcello Aversa. Infine, nel museo dei "Presepi dal Mondo" una delle collezioni di presepi tra le più prestigiose a livello nazionale con inusuali rappresentazioni della natività.



