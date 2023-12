Meteo, previste gelate in Appennino Toscana il 7 dicembre

Codice giallo per ghiaccio il 7 dicembre nelle zone appenniniche nordorientali della Toscana. Si prevedono deboli gelate. A livello locale, sarà possibile la formazione di ghiaccio durante la notte e al primo mattino nei fondovalle appenninici e pre-appenninici. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio, valido dalla mezzanotte di mercoledì 6 fino alle 10 di giovedì 7 dicembre, per Romagna toscana, valle del Reno, Valtiberina, Casentino, Valdarno e Valdichiana.



