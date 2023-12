Melotti rievoca Calvino a Santa Maria Scala, scrittore vi morì

Una mostra dedicata all'amicizia e al legame artistico tra lo scrittore Italo Calvino e il maestro di scultura Fausto Melotti sono al centro di una mostra che la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena tributa allo stesso Calvino nel centenario della nascita. L'ex ospedale, oggi luogo di cultura, è dove lo scrittore scomparve nel settembre 1985. Da oggi ospita la rassegna 'Fausto Melotti.

In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino', percorso espositivo in cui sarà possibile scoprire il filo che lega le Città invisibili di Calvino alle sculture astratte di Melotti. La mostra, curata da Michelina Eremita e voluta dalla Fondazione Santa Maria della Scala col supporto della Fondazione Melotti di Milano, resterà visitabile fino al 7 aprile 2024.

Il rapporto tra Fausto Melotti e Italo Calvino è stato intenso e ricco di scambi reciproci, sia intellettuali che umani, accennati da Italo Calvino nelle pagine de Le Città Invisibili: 'C'è stato un momento in cui dopo aver conosciuto lo scultore Fausto Melotti, uno dei primi astrattisti italiani, (…) mi veniva da scrivere città sottili come le sue sculture: città sui trampoli, città a ragnatela. La mostra in particolare fa riferimento alle opere diventate immagine dei libri di Calvino per la riedizione dei suoi scritti nella collana Oscar Mondadori, avvenuta negli anni 2000.

Il percorso espositivo si snoda tra 22 sculture di varie dimensioni e molti disegni, abbracciando un periodo che va dal 1935 al 1985. Le sculture come Costante uomo del 1936, Il viaggio (1961) e Contrappunto libero (1972) paleseranno plasticamente le parole di Calvino, è stato evidenziato, ma nel contempo renderanno omaggio a Melotti, uno degli artisti più importanti del novecento, connotato dalla imponderabile leggerezza, base della sua ricerca artistica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA