Auto finisce contro albero, muore 30enne in Maremma

Un 30enne è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 61 a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in Maremma. L'uomo era solo a bordo dell'auto quando, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è uscita dalla carreggiata andandosi a finire contro un albero. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 7:50, i vigili del fuoco, che hanno estratto dal veicolo il corpo ormai privo di vita dell'uomo, e il personale del 118.



