Renzi, a Firenze il Pd rinnega le primarie

"A Firenze il Pd rinnega le primarie.

E sceglie la candidatura alleandosi con la sinistra radicale: sarà interessante leggere il programma sull'aeroporto, sullo stadio, sui servizi pubblici. Sabato racconteremo con Stefania Saccardi perché noi la pensiamo in un altro modo. Ma proprio in un altro modo.

Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa in un luogo di libertà: le Murate. Ci vediamo sabato, inizia una sfida fantastica". Lo scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA