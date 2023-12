Mercato Natale Pallium a sostegno dell'assistenza a casa

Il Mercato di Natale di Pallium si svolgerà quest'anno nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, con orario 10-19, nei locali della Fondazione Mello in borgo Pinti 22-24 a Firenze. "Un'occasione per scegliere i regali di Natale in un luogo unico, contribuendo a sostenere l'assistenza sanitaria domiciliare dell'associazione", si spiega da Pallium che "ringrazia la Fondazione Mello per la generosa ospitalità, le ditte che hanno donato i loro prodotti, tutti i privati che hanno donato oggetti vari o hanno realizzato splendidi manufatti artigianali".

Al Mercato di Natale si potranno trovare anche i panettoni e pandori artigianali Pallium (si possono anche prenotare al numero 055 2001292 o alla mail info@palliumonlus.org).

Pallium è una organizzazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare ai malati oncologici, ai malati affetti da patologie neurologiche degenerative e agli anziani in condizioni di non autosufficienza nel territorio fiorentino.





