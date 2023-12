Festa di San Niccolò, mercatini, musica e menù itinerante

Festa nel quartiere di San Niccolò, nell'Oltrarno fiorentino il 6 dicembre, giorno in cui si festeggia San Nicola. Dal primo pomeriggio fino a sera in tutto rione ci saranno una serie di eventi: mercatini, messa con coro, assaggi gastronomici e band itinerante.

Le iniziative in calendario mercoledì sono state promosse e dalla parrocchia, e dalla Casa del popolo e dal Comitato di San Niccolò con il coinvolgimento di residenti e commercianti. "Da troppo tempo a Firenze non si organizzano feste di quartiere - così un post su facebook per la festa -, combattiamo la gentrificazione con questo piccolo evento per conoscere e fare rete ma soprattutto comunità con i residenti del centro storico".

Il via agli eventi alle 14 nella Palestra di San Niccolò con il Flea market dei bambini e delle bambine, con giochi, vestiti e accessori usati per i più piccoli. Dalle 16 invece mercatino di beneficenza nella parrocchia dove alle 18:30 sarà celebrata la messa con corale mons.Luigi Sessa. Per gli assaggi gastronomici ci sarà poi un menù itinerante nel quartiere, con gli antipasti alla Casa del popolo, al Boccadarno, al Rifrullo, e a Il principe del mare, i primi nella stessa parrocchia offerti dall'Antica mescita, i secondi da Panini & vini e i dolci da Forno Big. Dalle 19.45 fino alle 21 si esibirà poi la band itinerante La Nuova Pippolese.



