Asta di Natale Airc, decine lotti a sostegno ricerca sul cancro

In presenza e online, a sostegno della ricerca sul cancro. E' la doppia asta di Natale promossa da Fondazione Airc che si svolge domani 6 novembre in presenza a Firenze da Pandolfini sul cui sito inoltre si terrà fino al 12 dicembre quella online (www.pandolfini.it/it/asta-1271/overview.asp), per poter partecipare anche da remoto.

Sono 92 i lotti (issuu.com/airc_it/docs/airc_asta_6dic2023?fr=xKAE9_zU1NQ ) che saranno battuti domani 'dal vivo': il catalogo spazia da oggetti d'arte a visite guidate con esperti, prodotti enogastronomici di eccellenze del territorio. Tra le proposte più attese la serie di 6 saliere a conchiglia in argento sormontate da puttini musicanti, il servizio di posate da dessert in argento dorate cesellate, il pendente in oro con smalto, tre piccole perle e una ametista risalente alla fine del diciannovesimo secolo e alcuni pregiati arredi come le poltrone con schienale arcuato sagomato della seconda metà del diciannovesimo secolo o la coppia di tavolini da muro intarsiati.

Per l'asta online 180 i lotti ( issuu.com/airc_it/docs/airc_astaonline2023?fr=xKAE9_zU1NQ), dal pendente con perla australiana e collanina in oro bianco proposto dalla Gioielleria Cassetti a articoli di moda come la mantella di MaxMara, la giacca firmata Herno, la borsa a mano realizzata in cashmere di Kiton, dai cofanetti di Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella o Villoresi a varie proposte enogastronomiche. E ancora la possibilità di soggiornare in alcune residenze esclusive dalla Puglia alla Sicilia e alla Versilia, di conquistare due biglietti per lo spettacolo Madina con protagonista Roberto Bolle in scena alla Scala il 9 marzo 2024 o di visitare il Viola park.



