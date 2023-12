Allerta ghiaccio in zone nord Toscana domani 6 dicembre

Avviso di codice giallo per ghiaccio in Toscana il 6 dicembre nelle zone appenniniche nord della regione. Lo riferisce la Regione con una nota. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l'avviso per ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 10 per Romagna toscana e la valle del Reno.

La Regione evidenzia che c'è ancora instabilità meteo per la giornata di oggi, "con piogge residue fino a sera e possibili deboli nevicate nelle zone settentrionali".



