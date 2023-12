A Firenze abeti in piazze e casa Babbo Natale in Palazzo Vecchio

Tre grandi alberi di Natale che 'accenderanno' il centro di Firenze venerdì sera, e tanti altri distribuiti nelle piazze della città, più luminarie e addobbi in tutti i quartieri, la casetta di Babbo Natale a Palazzo Vecchio, e il festival di luci e installazioni artistiche Green Line. E ancora, una carrozza trainata da cavalli bianchi che girerà nel centro storico o un trenino guidato dagli elfi alle Cascine.

Presentate oggi in Palazzo Vecchio le iniziative promosse dal Comune per le festività. "Sarà il Natale più luminoso di sempre", ha detto il sindaco Dario Nardella, intervenendo insieme alla vice Alessia Bettini.

Giovedì sera il classico appuntamento con l'accensione degli alberi: il primo, alle 17.30, sarà quello di piazza della Signoria, novità di quest'anno, alla presenza del sindaco e della Compagnia di Babbo Natale. Alle 18 sarà la volta del tradizionale abete in piazza Duomo, dove ci saranno anche il Light Gospel Choir e il Corteo storico della Repubblica fiorentina; infine al piazzale Michelangelo, alle 19.30, con la partecipazione di Coldiretti. Gli abeti, poco meno di 60, saranno sparsi in varie strade e piazze cittadine. Venerdì mattina, invece, entrerà in funzione la ruota panoramica all'ingresso delle Cascine, e partirà il festival Green Line che accenderà di luci e installazioni artistiche il centro città e non solo. "Abbiamo ampliato anche le luminarie in molte strade dei quartieri periferici della città, cosi che il Natale si possa sentire in ogni angolo di Firenze", ha aggiunto Nardella.

Tra le altre novità, a Palazzo Vecchio sarà allestita la Casetta di Babbo natale, dove sarà possibile lasciare le letterine, poi Passeggiando in carrozza, che offrirà ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto) la possibilità di attraversare il centro storico a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi, mentre alle Cascine torna il Trenino nel parco.

Altra novità, nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio venerdì 8 dicembre, sarà presentata l'installazione video dal titolo "Oltre', firmata da Nico Vascellari, che entrerà poi a far parte delle collezioni civiche fiorentine.



