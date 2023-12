Branduardi chiude l'anno robbiano a Foiano della Chiana

Concerto di Angelo Branduardi a Foiano della Chiana (Arezzo) dove ha chiuso i festeggiamenti per l'anno dedicato ai della Robbia, che ha visto oltre 20mila visitatori arrivare nella cittadina. Il cantautore ha presentato un concerto particolare, come lui stesso lo ha definito, con brani in qualche caso mai eseguiti.

Branduardi si è esibito di fronte a circa 400 persone nella antica Chiesa della Collegiata gremita in ogni suo angolo.

"È un concerto molto diverso questo che ho fatto. Il suono non è tedioso dunque è godibile - ha detto Branduardi - La musica antica per me è tutto, ho fatto otto dischi di musica antica e se me li hanno fatti fare vuol dire che sono andati bene, penso di arrivare a dieci. Non l'ho studiata al Conservatorio perché allora si partiva dal barocco, parallelamente ho fatto anche sperimentazione, ho lavorato con Crosby, Stills and Nash e con Ennio Morricone".

Branduardi si è soffermato poi sulla musica di questo periodo. "Non so molto della musica attuale e di quello che succede, quello che ho sentito non mi piace, a parte qualcosa - ha detto - È un livello musicale basso a parte rare eccezioni forse perché non si studia non si e si imitano cose che si facevano negli anni '70".

Durante il concerto, aperto dal Cantico dei Cantici di San Francesco, Branduardi ha proposto pezzi inediti, in un caso un brano tratto da una poesia del poeta William Butler Yeats per concludere con due classici '"La fiera dell'Est' e 'La pulce d'acqua'. Il vicesindaco Jacopo Franci ha detto che "con il suo splendido concerto Angelo Branduardi ha sancito definitivamente questa nuova dimensione di Foiano città, ormai, punto di riferimento imprescindibile nella programmazione culturale e turistica di tutta la Valdichiana".



