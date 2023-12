Cade con parapendio nel Pistoiese,in codice rosso a ospedale

Intervento dei vigili del fuoco e del Sast per un uomo caduto col parapendio nei boschi del comune di Serravalle Pistoiese, in prossimità di via San Giusto, tra gli abitati di Casalguidi e Montevettolini. Il ferito è un uomo di 49 anni che è stato poi trasportato in codice rosso al policlinico fiorentino di Careggi: per il recupero è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre ai sanitari inviati dal 118. Da quanto ricostruito il 49enne avrebbe avuto dei problemi al parapendio poco dopo il decollo ed è poi caduto urtando delle piante.





