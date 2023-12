Incidente, Fi-Pi-Li chiusa per ore nel Fiorentino in direzione mare

La superstrada Firenze-Pisa-Livorno è stata chiusa in direzione mare nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra a causa di un incidente avvenuto intorno alle 4.30: un tir che trasportava generi alimentari è in parte uscito fuori strada. Illeso il conducente, secondo quanto riferito. Muoversi in Toscana segnalava intorno alle 9 ancora la chiusura della sgc e 2 chilometri di "coda a partire da Firenze-Scandicci e rallentamenti anche sulla carreggiata opposta per curiosi". Il tratto chiuso è stato poi riaperto a fine mattinata.

Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest che hanno provveduto inizialmente alla messa in sicurezza del veicolo e poi alle operazioni di recupero con il sollevamento effettuato con due autogru, una delle quali giunta dal comando di Prato.



