Mika e Sam Smith, a Lucca summer uniche date italiane del tour

Ci sono anche Mika e Sam Smith tra gli ospiti del Lucca summer festival. L'annuncio oggi degli organizzatori: la pop star libanese sarà sul palco di piazza Napoleone il 19 luglio, il giorno dopo toccherà all'artista britannico. Il Luca summer è l'unica data italiana dei tour europei sia di Mika sia di Sam Smith.

L'artista libanese presenterà a Lucca, per la prima volta live al pubblico del nostro paese, i brani del suo nuovo album, 'Que Ta Tête Fleurisse Toujours', proprio da oggi disponibile in tutto il mondo, insieme a tutte le sue hits. "Questo album mi ha sbloccato, mi ha dato l'opportunità di riconnettermi con i miei colori, senza diluirli, senza aver paura di esprimermi in totale libertà. - racconta Mika -. Con questo album voglio permettere alle persone di entrare nella mia testa e nella mia vita in relazione al mio rapporto con la Francia. Ho deciso di registrarlo interamente in francese perché non volevo esprimere questa fase così importante della mia vita in inglese. E devo dirlo, mentre creavo questo disco, non mi sono mai annoiato".

Sam Smith ha oggi all'attivo 35 milioni di album venduti, 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming in carriera, confermandosi uno degli artisti più vicini alla sua generazione e in grado di portare la propria musica ad un pubblico vastissimo ed eterogeneo. E' atteso al Lucca summer "per riascoltare - spiegano gli organizzatori - tutti i suoi brani più famosi e assistere ad uno spettacolo più che unico":



