Incontro con Fosca Giannotti ad Ateneo Pisa, si parla di Ia

Gli studenti dell'Università di Pisa e delle scuole superiori del territorio incontrano Fosca Giannotti, professoressa di informatica alla Scuola Normale Superiore, per parlare di Intelligenza artificiale. 'Dati per imparare, macchine per pensare' il titolo dell'incontro che si tiene il 4 dicembre alle 16 nell'aula magna del polo didattico Carmignani dell'Ateneo pisano (piazza dei Cavalieri).

Nell'immaginario collettivo, si rileva, l'idea di intelligenza artificiale è associata a uno strumento che ci sostituisce in compiti complessi, come guidare un veicolo, scrivere un testo o generare una immagine. In realtà l'opportunità più profonda dell'intelligenza artificiale è quella di aiutare le persone a prendere decisioni migliori in situazioni difficili come diagnosticare una malattia rara o gestire una emergenza ambientale o sanitaria. Aumentare invece di sostituire, quindi, e questo richiede capacità di collaborazione e comprensione reciproca in un quadro di regole.

L'incontro con Fosca Giannotti fa parte di Sguardi nel futuro, un'iniziativa di orientamento e alta formazione dell'Università - a cura del professore Dario Pisignano, del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell'Università di Pisa, e del divulgatore e giornalista Piero Bianucci - per mettere in contatto i giovani con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria e dell'economia, e delle scienze sociali.

Per seguire l'incontro del 4 dicembre è necessaria l'iscrizione: https://forms.office.com/e/w9SnqGMJjD L'evento sarà trasmesso anche in streaming: https://www.youtube.com/watch?v=jpMCnYN6TXM.



