In Toscana codice arancione per piogge, vento e mareggiate

Prorogata fino alle 14 di domani sabato 2 dicembre l'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale, e per mareggiate su costa e Arcipelago per l'intera giornata. Allerta arancione anche per vento forte su colline della Toscana centro orientale, crinali e costa centrale nella giornata di domani. Emanata invece un'allerta gialla per temporali forti, mareggiate e vento forte sul resto della regione e per rischio idraulico su Toscana settentrionale. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

È atteso il transito di un fronte freddo, spiega Giani, con intensificazione delle precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest già dalle prime ore della notte e in estensione al resto della regione nel corso della mattinata. Vento con raffiche localmente superiori a 100 chilometri orari. Neve prevista dai 1400-1500 metri. Da Giani l'invito a "prestare massima attenzione".



