È morto Marcello Marziali, il Gino di Barlume

Si è spento a Livorno l'attore Marcello Marziali, 84 anni, uno dei quattro detective-pensionati della serie tv I delitti del Barlume tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Marziali aveva anche recitato in pellicole di registi quali Garrone e Sorrentino e Virzì.

Protagonista del mondo dello spettacolo e della cultura livornese, dopo tanti anni di militanza nel Vernacolo livornese si era guadagnato anche la ribalta nazionale grazie appunto all'interpretazione del personaggio di Gino Rimediotti ne I delitti del Barlume. Il regista della serie Roan Johnson sui social ricorda il suo "talento magico e irripetibile".

"Caro Marcello è stato un piacere lavorare e stare con te in questi anni. Anche una divertentissima faticaccia..." scrive di lui Johnson che ricorda: "Hai avuto questi ultimi dieci anni di fama, quasi da rockstar".

"È una grave perdita per Livorno. A nome di tutta la città esprimo la mia vicinanza alla moglie Giovanna e alle figlie Cristina e Silvia", il cordoglio del sindaco della città toscana Luca Salvetti.

Dario Ballantini, su Facebook lo saluta ricordandolo così: "Amico discreto, attore e caratterista unico. I ricordi risalgono al 1987.. alla nostra messa in scena de 'lì sfollati' per il primo Effetto Venezia a Livorno. Le tante serate passate insieme, i premi di poesia e gli anni in cui ci siamo persi fino a quando, pochi anni fa, ci siamo ritrovati sul set de 'I delitti del Barlume' dove da anni giganteggiavi a fianco di altri grandi attori caratteristi. Una serie tv che finalmente e meritatamente ti ha reso popolare. Livorno perde una bella persona".



