Agli Uffizi 2 nuove sale educative e libro tattile su Raffaello

Due nuove sale per le attività educative e il libro tattile dedicato a 'La Velata' di Raffaello. È la doppia iniziativa degli Uffizi in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Le due nuove sale sono intitolate a Maria Fossi Todorow, fondatrice nel 1970 della sezione didattica della Galleria: sono progettate per accogliere progetti educativi destinati a famiglie, scuole, bambini e diversamente abili.

È stato poi presentato il secondo volume della collana dei libri tattili promossa dagli Uffizi: il libro è dedicato al celebre ritratto femminile di Raffaello conosciuto come 'La Velata' ed esposto nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti. La raccolta dei libri tattili è stata avviata nel 2021 con il volume sulla Primavera di Botticelli. "L'inaugurazione oggi delle due sale che rendono omaggio alla grande educatrice fiorentina Maria Fossi Todorow, insieme alla presentazione di questo secondo libro tattile della collana pubblicata dagli Uffizi, conferma il nostro impegno per l'educazione, chiave e fondamento di ogni esperienza museale", ha affermato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.



