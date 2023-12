A Lucca iniziano le riprese del film di Greenaway

A Lucca partono le riprese del nuovo film di Peter Greenaway, 'Lucca Mortis' con i due premi Oscar ed Helen Hunt. Il film sarà interamente girato nel centro storico e andrà a coinvolgere i luoghi iconici della città, come le Mura, piazza san Michele, la Torre Guinigi, piazza san Frediano, ma anche palazzi storici come palazzo Pfanner, set del primo ciak.

Questa mattina sono stati presentati i dettagli del progetto alla presenza tra gli altri del sindaco Mario Pardini, del presidente del Lucca film festival Nicola Borrelli, del produttore Philip Lee e di Ada Bonvini, ceo della produzione The Family. "Lucca si prepara ad accogliere quella che sarà una incredibile opportunità in termini di visibilità per la città - commenta il sindaco. Nell'occasione annunciate anche le date della ventesima edizione del Lucca film festival: si svolgerà dal 21 al 29 settembre prossimi e sarà certamente all'insegna di Lucca Mortis e del suo importante cast. "Questo film rappresenta il coronamento di un percorso di amore e dedizione per il cinema e per il nostro territorio" le parole di Borrelli.



