Lenny Kravitz tra gli ospiti del Lucca summer festival

Lucca Summer Festival accoglie nuovamente Lenny Kravitz sul proprio palco dopo una pausa durata cinque anni: l'ultimo tour del cantante statunitense toccò l'Italia nel 2019, anno in cui si esibì proprio alla rassegna lucchese. L'appuntamento è per il 12 luglio in piazza Napoleone.

Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d'oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album del cantante.

Al Lucca summer tra gli ospiti, oltre a Kravitz e ai già annunciati Diana Krall, Smashing Pumpkins, Salmo & Noyz Narcos, ci sarà poi anche Tedua, artista di spicco nella nuova scena musicale italiana che ha collezionato diversi sold-out con il suo tour invernale e oggi ha annunciato il prossimo tour estivo 2024. Tedua approda sul palco di piazza Napoleone, il 3 luglio, con Il Paradiso Tour e ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne 'La Divina Commedia' di tutta la sua carriera.



