Empoli: Andreazzoli verso Genova ancora col dubbio Baldanzi

Empoli al lavoro in vista della partita sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Il tecnico Andreazzoli, un ex di turno, da un mese a questa parte è alle prese con il dubbio Baldanzi. Il trequartista è ancora dolorante per l'infortunio alla caviglia destra che lo tiene in forse e lontano dagli allenamenti col gruppo. per la trasferta di Genova.

Per il resto, al di là dei lungodegenti Belardinelli e Pezzella, sono tutti convocabili. Ci saranno alcuni 'ballottaggi', scelte da dirimere per il tecnico: in particolare a destra fra Ebuhei e Bereszynski e al centro fra Grassi e Ranocchia. Dovremmo vedere ancora il tridente Caputo, Cambiaghi e Cancellieri. Domani allenamento mattutino, poi parlerà il tecnico in conferenza stampa, quindi la partenza per il ritiro in Liguria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA