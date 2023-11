A Firenze temporary shop dedicato al filo di lana

Nasce a Firenze uno spazio temporaneo dedicato al filo di lana, dove poter acquistare tutto ciò che ruota attorno al tema della maglieria, ma anche profumi, candele, saponi e pezzi d'arredo in bronzo. Non solo, sarà possibile partecipare a incontri e laboratori dedicati alla moda e alla decorazione. L'idea è delle sorelle Maria Chiara e Benedetta Barontini, alla guida dell'azienda di maglieria ArchivioB, fondata nel 2014 a seguito dell'esperienza con l'azienda di famiglia Bp Studio, fondata negli anni Cinquanta e specializzata nella lavorazione di cashmere e lana merino superfine. Insieme a loro si sono unite le sorelle Cirri di Inverni, altra azienda toscane specializzata nella creazione di cappelli in cashmere e feltro.

L'hub sara' aperto soltanto dal 1 al 24 dicembre in via de' Fossi, e ci saranno in mostra anche le opere della visual artist Olga Ermol che ha trovato nel filo il medium per le sue creazioni, le essenze di Atelier Profumèide studiate per profumare la lana e il cachemere, oltre alle candele e i saponi di Biancamore. Nello spazio saranno presenti anche pezzi d'arredo in bronzo dello studio d'arte fiorentino Bronzetto e le porcellane di Jha Porcelain. Inoltre sono previsti una serie di laboratori, tra cui un incontro dedicato ai bambini dai cinque anni in su in Decorazione su tessuto (tenuto dal laboratorio di decorazione Ratafià Firenze). Tra gli eventi in programma anche la 'passeggiata' alla scoperta della Corporazione dell'arte della lana, domenica 10 dicembre a cura di Benedetta Barontini e Belinda Bitossi, storica dell'arte e guida, e una lezione sull'arredo olfattivo, ovvero come decorare la casa per Natale con i profumi.



