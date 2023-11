Nardella, Firenze aperta ma valori incompatibili evento Salvini

"Firenze è una città aperta, non cacciamo nessuno, neanche Salvini e i suoi amici nazionalisti. È però una città dal punto di vista dei valori, della storia incompatibile con questo linguaggio basato su odio, anti-europeismo, rabbia, paura. Firenze ha una grande tradizione cattolica, è la città di Don Milani, La Pira. È città che ha valori solidi, un tessuto sociale e culturale molto forte.

Accoglierà l'evento come città democratica ed europeista". È quanto ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Omnibus su La7, a proposito dell'evento politico del 3 dicembre a Firenze, organizzato da Matteo Salvini, che ha invitato esponenti del gruppo al Parlamento europeo di Identità e Democrazia.

"So che domenica - ha aggiunto - ci sarà una manifestazione promossa dalla rete democratica, mi auguro che sia basata sui contenuti, non ci deve essere nessun atteggiamento di intolleranza e violenza perché si farebbe soltanto il gioco di Salvini e dei suoi amici sovranisti".



