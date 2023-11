Il presepe monumentale della Basilicata sbarca a Siena

ll Presepe Monumentale della Basilicata realizzato dal maestro Francesco Artese fa tappa a Siena e rimarrà visitabile fino al 2 febbraio 2024 nella Chiesa della Santissima Annunziata.

"Per me il presepe è una missione, portare attraverso le mie opere il messaggio evangelico che san Francesco ha rappresentato, portando nel mondo i nostri paesaggi del Sud e i nostri valori", ha spiegato Artese all'inaugurazione del Presepe, realizzato su iniziativa della Regione Basilicata, dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in collaborazione con Arcidiocesi di Siena, Comune di Siena, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e Associazione Lucani a Siena. "Il presepe del maestro Artese - ha detto il dg di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - sintetizza lo spirito del Natale e delle tradizioni lucane; Apt è impegnata da anni nel promuovere la Basilicata attraverso i valori della tradizione e dell'accoglienza". "Il presepe - ha detto don Vittorio Giglio, direttore comunicazioni Arcidiocesi - non è solo la rappresentazione della Natività, ma anche il racconto di una comunità e dei valori che l'accompagnano". "Siamo particolarmente soddisfatti - ha affermato l'assessore al turismo e commercio del Comune di Siena, Vanna Giunti - di poter inserire questa prestigiosa iniziativa nel cartellone natalizio degli eventi a Siena".

"Il presepe del maestro Francesco Artese, oltre a mettere al centro la tradizione del simbolo per eccellenza del Natale, crea e mostra un legame ideale tra due città dalla storia unica, Siena e Matera, due città in cui il passato continua a fondersi in modo fecondo e creativo con il presente" ha evidenziato la direttrice della Fondazione Santa Maria della Scala, Chiara Valdambrini.

"Il Presepe monumentale di Franco Artese - ha affermato il presidente dell'Associazione Lucani di Siena, Rocco Lerose - è un'opera capace di raccontare, insieme al mistero della nascita, la storia e la cultura della terra lucana, ricca di naturale spiritualità e nel Presepe si trova anche l'omaggio che la Basilicata fa a Siena, con una rappresentazione di Santa Caterina e San Bernardino".



