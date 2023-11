Conference: Italiano, col Genk è una gara decisiva

''Quella di domani è una partita fondamentale, decisiva, con una vittoria possiamo ipotecare il passaggio di turno e anche riscattare la sconfitta con il Milan e un periodo che in campionato non è bello''. Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la sfida con il Genk domani al Franchi alle ore 21, quinta giornata della fase a gironi di Conference League in cui la Fiorentina è prima del proprio gruppo con otto punti.

''Proprio perché si tratta di una gara molto importante dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione e maggiore concretezza e ferocia sotto porta scattare - ha continuato il tecnico viola -. La posta in palio è altissima, bisogna dare tutto ciò che abbiamo, senza perdere fiducia ed entusiasmo''.

Oltre a Castrovilli e Dodò out da tempo mancheranno Bonaventura e Comuzzo per fastidi muscolari ma anche Mandragora fermato dalla febbre.



