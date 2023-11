Pugilato: il 16/12 match per il Tricolore dei pesi gallo

Sarà la 'Boxe Padariso' di Lastra a Signa, in Toscana, ad organizzare il 16 dicembre presso il locale palazzetto dello sport il match valido per il titolo italiano dei pesi gallo, recentemente abbandonato da Cristian Zara.

A contendersi la cintura vacante saranno Joel Santos, domenicano naturalizzato, e il livornese Jonathan Sannino, ex detentore del titolo italiano dei super gallo.

Nel sottoclou combatteranno Simone 'Tutto Duro' Rao, ex campione italiano dei piuma, Vairo Lenti, ex campione italiano dei leggeri, e il peso medio Alessandro Ruggiero. La riunione avrà il patrocinio della federboxe (Fpi).



