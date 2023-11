Nuovo allestimento in Santa Croce Firenze, racconta S. Francesco

Un nuovo punto di informazioni e accoglienza all'ingresso del complesso di Santa Croce a Firenze e un restyling dell'allestimento del Cenacolo e della Cappella Cerchi, che viene riaperta al pubblico per raccontare la storia di San Francesco e i luoghi legati al suo insegnamento. Sono le principali novità illustrate oggi nel complesso di Santa Croce che punta a presentarsi come luogo di partenza e di arrivo della 'Via di Francesco in Toscana', grazie a un progetto nato in collaborazione con la Regione.

Tra le novità anche l'audioguida per i visitatori che è stata arricchita di numerosi riferimenti alle vie di Francesco in Toscana, con collegamenti alle storie dei pellegrinaggi. Il percorso rinnovato parte dal Cenacolo che adesso svolge la funzione di introdurre i visitatori alla storia e ai valori del francescanesimo. Qui è stato interamente rinnovato il percorso che illustra, tra l'altro, l'arrivo dei seguaci di Francesco a Firenze (con l'affresco staccato di Pietro Nelli) e la scelta dell'utilizzo dell'affresco come strumento di evangelizzazione (Biblia pauperum).

Il nuovo allestimento della cappella Cerchi è stato pensato per permettere di approfondire la storia di san Francesco: attraverso alcuni touch screen vengono presentati i principali episodi della sua vita, ripercorsi attraverso le opere presenti in Santa Croce. Gli schermi, inoltre, consentono di uscire da Santa Croce per esplorare anche la via di Francesco in Toscana.

Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce, ha spiegato che "il nuovo percorso, con il supporto degli apparati iconografici e tecnologici, sviluppa il dialogo con il visitatore e lo guida all'interno del complesso monumentale, per approfondire a figura del Santo e il francescanesimo". "Da qui - ha poi commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - potrà snodarsi il cammino alla scoperta di eremi e borghi che in Toscana raccontano la storia del passaggio di Francesco e che narrano le bellezze della Toscana diffusa".



