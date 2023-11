Frontale tra due auto nel Pisano, un morto e due feriti

Un uomo è morto nel pomeriggio a Pomarance (Pisa) in seguito a un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente, provocando anche altri due feriti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 ed è stato attivato l'elicottero Pegaso, ma per una delle persone rimaste ferite non c'è stato niente da fare. La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri della compagnia di Volterra (Pisa), mentre è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza i veicoli incidentati.



