Pisa: 24 anni dopo, cittadinanza onoraria ad Anconetani

Il Consiglio comunale di Pisa ha approvato oggi all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani, presidente del Pisa Sporting club tra il 1978 e il 1994, anni durante i quali portò il club a disputare sei campionati di serie A e a vincere due volte la Mitropa Cup, la più antica manifestazione calcistica europea.

Triestino d'origine, Anconetani, il 'Presidentissimo' come lo chiamavano i tifosi nerazzurri, morì a Pisa nel 1999 a 77 anni.

"Sotto la sua guida - ha ricordato l'assessore Gabriella Porcaro - la squadra ha disputato ben sei campionati in serie A.

L'aveva presa in C e in soli quattro anni l'ha portata nella massima serie. Anconetani è stato anche un grande talent scout riuscendo a portare a Pisa giocatori di livello internazionale come Kluas Bergreen e la scarpa d'oro Wim Kieft, e uno straordinario filantropo avendo contribuito alla realizzazione un ospedale in Africa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA