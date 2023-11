Pedone fu investito da scooter, morto dopo 4 giorni

È morto all'ospedale di Careggi il pedone, 82 anni, che era stato investito da una moto lo scorso 23 novembre in via della Resistenza a Signa, in provincia di Firenze.

L'anziano, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada lontano dalle strisce per tornare a casa quando sarebbe stato urtato dallo scooter. L'82enne è caduto a terra battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Anche il motociclista, 34 anni, è rimasto ferito in forma lieve.



