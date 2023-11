Marky Ramone, 'non ci sono eredi dei Ramones, ma in tanti bravi'

Non ama le bandiere di qualsiasi tipo esse siano durante i suoi concerti, tranne quelle ufficiali della sua band, i Ramones, è contrario a tutte le guerre ed ha scelto Castiglion Fiorentino (Arezzo) per acquistare la sua terza casa, dopo quelle di Long Island e Brooklyn, per stare lontano dai riflettori e riposarsi dopo i concerti. Marky Ramone, al secolo Mark Steven Bell, ha fatto visita questa mattina al sindaco Mario Agnelli e incontrato i giornalisti. "Mi piace il cibo, mi piace la gente, mi piace il paesaggio, per me qui è un vero paradiso. In poco tempo ho fatto molte amicizie", ha detto. A Castiglion Fiorentino è arrivato grazie all'invito del dj Ringo di Virgin Radio. "Siamo arrivati qui con mia moglie e ci siamo subito innamorati del posto - ha aggiunto -. L'appartamento -, perché ha specificato Marky Ramone di questo si tratta -, si trova nel centro storico di Castiglion Fiorentino ed è ancora in via di sistemazione ma conto di tornare a marzo dopo il tour che mi porterà in Irlanda, Venezuela, Cuba per riposarmi e stare lontano dai riflettori.

Questo luogo è molto distante dalla frenesia di New York in particolare di Brooklyn dove normalmente risiedo. La mia giornata tipo qui è prendere il vostro eccezionale caffè, uscire per incontrare la gente poi tornare nell'appartamento, leggere, ascoltare musica e guardare la tv, tutto molto normale e senza fretta". Mercoledi scorso Ramone ha partecipato a un'udienza papale con il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino che ha sventolato le sue bandiere per il pontefice: "una bella esperienza", ha commentato. Marky Ramone si è poi soffermato sulla musica attuale. "Eredi dei Ramones non ci sono - ha decretato -, i Ramones sono i Ramones ma ci sono molti bravi gruppi per ogni genere musicale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA