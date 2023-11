In Toscana allerta arancione per mareggiate

Emessa dalla sala regionale di Protezione civile una allerta arancione in Toscana per rischio mareggiate e vento forte su costa centro-meridionale, isola d'Elba e Arcipelago nella giornata di domani, martedì 28 novembre, dalle 7 alle 18, allerta gialla invece a partire dalla mezzanotte. Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social.

Allerta gialla anche su costa grossetana e livornese per vento forte e mareggiate. Allerta gialla per rischio idrogeologico su aree Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Valdarno Inferiore da questa sera, lunedì 27 novembre, dalle 20 fino a domani alle 7.



