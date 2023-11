Falso allarme bomba all'Università per stranieri di Siena

Allarme bomba, poi rientrato, questo pomeriggio all'Università per stranieri a Siena i cui locali sono stati fatti evacuare dopo il ritrovamento in ascensore di un biglietto che avvertiva della presenza di un ordigno ad ogni piano dell'edificio. Terminato l'allarme alcuni studenti sono stati fatti rientrare per prendere materiali che avevano lasciato nelle aule al momento dell'evacuazione. Proseguono gli accertamenti della squadra mobile e della Digos sull'accaduto anche attraverso i filmati del circuito interno di videosorveglianza.



