Da Durer a Folon, 700 lotti all'asta a Firenze

Sono 700 i lotti messi all'incanto per l'asta autunnale dedicata all'Arte antica, moderna e contemporanea, che si tiene domani e il 29 novembre da Gonnelli a Firenze: sei le sessioni di vendita.

Si va dalle stampe antiche tra cui bulini di Albrecht Dürer con la singolare Madonna con la scimmia (lotto 45, base d'asta 1.400 euro) e La Vergine che allatta (lotto 46, base d'asta 600 euro), alla sezione dedicata a Giovanni Battista Piranesi nella quale c'è una rara II edizione (prima uscita 1761), completa e rilegata, in frontespizio e 15 tavole splendidamente impresse, delle Carceri d'invenzione (lotto 81, base d'asta 25.000 euro).

Si va poi dai dipinti e disegni antichi a cartografia, vedute e carte nautiche, all'arte orientale a quella africana. Tra le stampe moderne spiccano per importanza Fauno di Umberto Boccioni, Dama di Giovanni Boldini, Massimo Campigli, Carlo Carrà (lotti 300-303). Per la sezione dedicata agli Ex-Libris e a Michel Fingesten, invece, segnalato il lotto composto di 24 ex libris a tema dannunziano e di soggetto fascista. Per i dipinti, disegni e sculture all'incanto un album di 12 disegni di Dante Gabriel Rossetti proveniente dalla collezione di Tammaro De Marinis (base d'asta: 6.500 euro). Per l'arte contemporanea, tra i top lot Concetto Spaziale di Lucio Fontana, un'opera unica emblematica su carta autoadesiva (lotto 588, base d'asta 15.000 euro), Untitled (Graft) di Jean-Michel Basquiat (lotto 568, base d'asta 15.000 euro) e un'imponente, quanto iconica, opera di Jean-Michel Folon (lotto 584, base d'asta 20.000 euro). È presente, poi, un nucleo di opere di Keith Haring (lotti 596-601, basi d'asta dai 4.000 ai 6.000 euro l'una) e un'opera a base incisoria ma completamente ritoccata a mano di Kumi Sugai, esponente di Gutai, ovvero la corrente informale giapponese (lotto 633, base d'asta 2.200 euro).



