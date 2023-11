Accademia Carrara ospita il premio nazionale delle Arti

L'Accademia di Belle arti di Carrara ospita e organizza la XVII edizione del premio nazionale delle Arti, sezione arti figurative, digitali, scenografiche e restauro il cui tema è Cultura materiale_Cultura dei materiali, tema che evidenzia come "la conoscenza dei materiali, in tutta la loro potenzialità espressiva, riveste un ruolo irrinunciabile nell'alta formazione degli studenti". La cerimonia si terrà l'1 dicembre alla Teatro degli Animosi, alla presenza della ministra per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini e con l'inaugurazione delle mostre delle opere selezionate, frutto del lavoro di un centinaio di giovani provenienti da 25 accademie italiane. Saranno esposte a Carrara fino al 14 gennaio.

Ma già dal 30 novembre la città sarà invasa da studenti, direttori, presidenti e docenti di Accademie e Isia e personalità delle istituzioni e della cultura. In particolare nel pomeriggio di giovedì ci sarà un'anteprima dei festeggiamenti con Bosco bianco, progetto performativo di Virgilio Sieni in collaborazione con l'Accademia. Al calare della sera sulla facciata della stessa Accademia verrà presentata Niche of Matter, un'installazione interattiva luce-suono, progetto immersivo di videomapping in cui il calco della Vittoria di Samotracia nell'atrio dell'Accademia si mostra in forma nuova grazie all'utilizzo di tecnologie impiegate nella robotica applicata alle esplorazioni su Marte.

Da tempo l'Accademia di Carrara ha messo in moto la macchina organizzativa. Fondata nel 1769 l'Accademia è una delle più antiche d'Italia. Le recenti nomine ad accademici d'onore di Maurizio Cattelan, Massimo Bottura, Jeff Koons, Marina Abramovic e Cai Guo Qiang sono occasioni, attraverso partecipatissime lectio magistralis, di offrire una conoscenza diretta delle ultime tendenze mondiali. Sin dai tempi del Canova, di cui possiede una nutrita collezione di gessi, la storica istituzione carrarese si è sempre distinta come luogo di scambio e accoglienza: "L'incarico ricevuto dal ministero per l'Università e la ricerca - si evidenzia - di curare l'organizzazione" del Pna "che raccoglie le eccellenze artistiche di domani, è un riconoscimento alle capacità di un'istituzione da sempre aperta al mondo".



