Serie A: Empoli-Sassuolo 3-4

Vittoria del Sassuolo a Empoli per 4-3. Sequenza dei gol rocambolesca con i padroni di casa in vantaggio, poi raggiunti e superati dagli emiliani, di nuovo in parità. Un'altalena di emozioni andata avanti nel secondo tempo quando nel finale la squadra di Andreazzoli è riuscita a pareggiare e, durante il recupero, Berardi ha chiuso i conti con una conclusione deviata da Cacace per il 4-3 finale che forse fa emergere le grandi ingenuità di un Empoli che, dopo aver vinto a Napoli, torna a essere 'piccolo' con le dirette concorrenti. Protagonisti Berardi, con una doppietta, e l'ex Pinamonti.

Torna al successo la squadra dell'altro ex Dionisi, tecnico che ha gestito bene la gara e che non vinceva dal 27 settembre a Milano contro l'Inter. I sette gol visti in campo divertono il pubblico negli oltre novanta minuti, ma si sono visti anche tanti errori da parte delle difese. Come detto, il grande protagonista del match è Domenico Berardi, autore di una doppietta, dopo aver fatto tribuna in nazionale. A segno anche Pinamonti e l'olimpionico di Tokyo Matheus Henrique per gli ospiti, e Caputo (su rigore), Fazzini e Kovalenko per l'Empoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA