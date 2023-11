Incendio nella notte a un ufficio postale del quartiere di Antignano a Livorno in piazza Bartolommei, sono stati evacuati temporaneamente dai vigili del fuoco a causa del fumo gli appartamenti al piano di sopra.

I pompieri sono intervenuti intorno alle 3.30 di notte e hanno spento le fiamme. Sul posto anche la polizia. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.



