Firenze Marathon, l'Italia vince dopo 20 anni con Said El Otmani

Dopo 20 anni l'Italia torna a vincere la Firenze Marathon, sul gradino più alto del podio della 39/a edizione il tricolore nazionale sventola grazie all'azzurro Said El Otmani con un tempo di 2h12'39". Dietro all'atleta dell'Esercito Italiano, piazza d'onore in 2h13'50" per il keniano Edward Kipleting; mentre completa il podio l'altro keniano Hillry Biwott Chemweno in 2h15'05".

Per le donne vittoria in 2h25'54" per la ruandese Clementine Mukandanga nella Firenze Marathon già terza nel 2018 e nel 2022.

Medaglia d'argento per la keniana Rebecca Cheptegei, al traguardo in 2h27'08" seguita dalla tanzaniana Failuna Abdi Matanga, terza in 2h28'58". Prima per l'Italia, Maria Gorette Subano che, al debutto sulla distanza, conclude le sue fatiche in 2h45'22".

Migliaia gli atleti che, nonostante una temperatura prossima allo zero alla partenza, sono partiti alle 8.30 da piazza Duomo.

Lungo il percorso l' assistenza di 2.500 volontari impegnati in tutte le operazioni logistiche. Prima partenza per i MaratonAbili, gli spingitori a seguito delle carrozzine, che hanno lasciato Piazza Duomo in un'ala di festa. Lo start è stato dato dal sindaco Dario Nardella, presente tra gli altri anche l'assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

Dopo la partenza in direzione Piazza San Marco per poi imboccare i Viali di Circonvallazione, gli atleti hanno completato l'anello di 42 km e 195 metri, dopo aver percorso il Parco delle Cascine, l'Oltrarno, la zona sportiva del Campo di Marte e aver toccato di fatto tutti i principali monumenti della città.



